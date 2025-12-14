Compartir

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, realizó un recorrido por diversos sectores de Caracas y los Altos Mirandinos, en horas de la noche de este sábado, donde supervisó los distintos puntos de control y patrullaje nocturno desplegados para garantizar la seguridad del pueblo.

En la ciudad capital, específicamente en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, constató el regocijo de la ciudadanía en un concierto salsero realizado en el lugar.

Aseveró que, indistintamente de la narrativa mediática que intentan imponer sectores de ultraderecha, la población venezolana se encuentra disfrutando de las actividades decembrinas en un ambiente de paz, tranquilidad y sana convivencia, resultado del trabajo articulado en perfecta fusión popular militar policial.

“Le hemos dado la vuelta a la capital y a otros sitios, y la situación es exactamente la misma: tranquilidad. La gente disfruta de sus fiestas y de su rumba de alegría en Venezuela”, afirmó.

Asimismo, destacó el espíritu festivo y resiliente del pueblo venezolano que celebra en unión y alegría, pese a las acciones que buscan generar zozobra y desestabilización en el país.

“A este pueblo no le mete miedo nadie; este pueblo está muy claro y tiene una conciencia superior, sabe que puede divertirse, pero a la hora de ser llamado para defender la patria ahí estará en primera línea”, refirió.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas