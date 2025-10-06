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Ministro Cabello encabezó Consejo Ministerial de Seguridad para la consolidación de la paz en el país

By Redacción Noticias24Carabobo
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Consejo Ministerial de Seguridad

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El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, encabezó este lunes una reunión con el Consejo Ministerial de Seguridad, en la que estuvieron presentes autoridades de los cuerpos policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Consejo Ministerial de Seguridad

En la reunión, que tiene el fin de establecer estrategias para la consolidación de la paz en el país, se evaluó el desarrollo de los planes y programas en materia de prevención, lucha contra la delincuencia organizada y el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana.

Igualmente, revisaron las acciones desarrolladas para garantizar la protección de la población, basadas en la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

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