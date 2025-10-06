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El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, encabezó este lunes una reunión con el Consejo Ministerial de Seguridad, en la que estuvieron presentes autoridades de los cuerpos policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Consejo Ministerial de Seguridad

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En la reunión, que tiene el fin de establecer estrategias para la consolidación de la paz en el país, se evaluó el desarrollo de los planes y programas en materia de prevención, lucha contra la delincuencia organizada y el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana.

Igualmente, revisaron las acciones desarrolladas para garantizar la protección de la población, basadas en la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

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