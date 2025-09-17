ActualidadNacionalPortada

Ministro Cabello informó de operación de falsa bandera de la DEA (VIDEO)

By Redacción Carabobo
0
78
operación de falsa bandera de la DEA

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Una operación de falsa bandera de la DEA, fue desmantelada en el país, dijo hace minutos el ministro de Relaciones Interiores del país, Diosdado Cabello. Dicha operación la hicieron para vincular al país suramericano con el tráfico de drogas.

En una rueda de prensa, Cabello informó que las autoridades venezolanas realizaron un operativo en el que incautaron 3.680 kg de cocaína. Comentó que estas iban a bordo de una lancha con cuatro tripulantes, que fueron capturados.

Cabello manifestó que durante la operación, los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que tenían información previa de los cuerpos de inteligencia. Esperaron por 20 horas el paso de una pequeña embarcación que provenía del departamento colombiano de La Guajira.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Globovisión (@globovision)

El también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz detalló que le hicieron todos los llamados de alto a los tripulantes. Estos terminaron entregándose al verse rodeados

Operación de falsa bandera de la DEA

Cabello mostró el video donde queda detenido un presunto agente de la DEA, de nombre Levi Enrique López. El cual iba en una embarcación con un total de 3.680 kilos de presunta droga.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Conoce por qué es un peligro instalar Magis TV y Flujo TV

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceRT/Globovisión
Artículo anterior
Precio del dólar BCV hoy 17 de septiembre de 2025 y la tasa para mañana jueves
Artículo siguiente
Conoce por qué es un peligro instalar Magis TV y Flujo TV
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes