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Una operación de falsa bandera de la DEA, fue desmantelada en el país, dijo hace minutos el ministro de Relaciones Interiores del país, Diosdado Cabello. Dicha operación la hicieron para vincular al país suramericano con el tráfico de drogas.

En una rueda de prensa, Cabello informó que las autoridades venezolanas realizaron un operativo en el que incautaron 3.680 kg de cocaína. Comentó que estas iban a bordo de una lancha con cuatro tripulantes, que fueron capturados.

Cabello manifestó que durante la operación, los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que tenían información previa de los cuerpos de inteligencia. Esperaron por 20 horas el paso de una pequeña embarcación que provenía del departamento colombiano de La Guajira.

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El también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz detalló que le hicieron todos los llamados de alto a los tripulantes. Estos terminaron entregándose al verse rodeados

Operación de falsa bandera de la DEA

Cabello mostró el video donde queda detenido un presunto agente de la DEA, de nombre Levi Enrique López. El cual iba en una embarcación con un total de 3.680 kilos de presunta droga.

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