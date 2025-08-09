Compartir

El hallazgo de materiales destructivos en Monagas en la zona industrial de Maturín fue dado a conocer por el vicepresidente sectorial de Política; Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

Cabello destacó que en unos galpones fueron encontrados los materiales los cuales son destinados para la fabricación de explosivos. Indicó que los mismos tienen vinculación directa con la oposición extremista.

Materiales destructivos en Monagas

Señaló que “los responsables de esto tienen vinculación directa con el extremismo opositor dirigido por la señora María Machado». Cabello ya esta semana había dado a conocer unos planes conspirativos los cuales se habían hecho en Plaza Venezuela, Caracas.

Resaltó el ministro de Interior, Justicia y Paz sobre este tema que hay ocho personas detenidas. Y que hay investigaciones sobre otras personas, como resaltó que el otro galpón queda en la avenida Alirio Ugarte Pelayo en la ciudad del estado Monagas.

