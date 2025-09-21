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Alistarse a la defensa de la Patria, fue el llamado que hizo el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello hoy. En todo el país se llevó a cabo las jornadas de adiestramiento y de defensa.

Cabello hoy sábado hizo el llamado a incorporarse a estas jornadas ante las amenazas que ha hecho Estados Unidos. Desde hace varias semanas parte el ejército norteamericano se mantiene en aguas del Caribe.

Alistarse a la defensa de la Patria

Dijo Cabello que espera que se sumen todos los venezolanos sean del color político que sean ya que importa es la defensa de la Patria. La caravana militar empezó en Petare y recorrió varios puntos con personajes del chavismo.

«Que se sumen todos los venezolanos del color político que sea… lo más importante aquí es que amen y estén dispuestos a defender la patria», dijo Cabello; desde el municipio Sucre, Petare.

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