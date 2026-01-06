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El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, realizó un recorrido nocturno por la ciudad de Caracas, en el que supervisó la operatividad de los cuerpos policiales con el fin de seguir garantizando la paz en el territorio nacional.

Desde la Plaza O’leary, en el centro de la capital, las fuerzas de orden público del Estado reportaron total normalidad.

El también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, patrulló por la parroquia Caricuao, donde constató que los efectivos policiales se mantienen resguardando y garantizando la seguridad, estando alerta ante cualquier eventualidad.

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Tras la incursión armada y criminal de fuerzas militares gringas el pasado 3 de enero, Cabello ha estado en las calles junto a los cuerpos de seguridad y poder popular resguardando la integridad del país. Además ha dejado en claro que lucharán hasta traer de vuelta al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente, Cilia Flores a Venezuela.

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