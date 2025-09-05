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Un total de 173 cuadrantes de paz en Carabobo fueron activados, el presidente Nicolás Maduro realizó un contacto al estado Carabobo, con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acompañado del gobernador de la entidad, Rafael Lacava.

Donde también se inauguró el Centro de Adiestramiento Popular Militar Policial en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; ubicada en el sector La Quizanda del municipio Valencia.

En aras de que Carabobo sea territorio inexpugnable de paz y en el marco del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones. Se impulsó la defensa de la soberanía territorial con la fusión militar, policial y popular.

173 cuadrantes de paz en Carabobo

En tal sentido, se entregaron celulares, motos y 43 camionetas para patrullaje a estos cuadrantes, cuya contraloría será realizada por el Poder Popular. También fue instalado el área de mantenimiento mecánico.

Por su parte el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello, comentó su impresión al apreciar la organización y los espacios para capacitación y entrenamiento de estos cuadrantes de paz en Carabobo, así como recalcó que debe consolidarse la comunicación, la movilidad y la organización.

«Cada circuito comunal debe tener un cuadrante de paz. El estado Carabobo luego de una revisión ha alcanzado un total de 173 cuadrantes de paz y supera los 169 que se tenían anteriormente, por lo que ya se tiene al menos un cuadrante en cada circuito de los 14 municipios de la región, para seguir ampliando el rango de acción», destacó.

El gobernador Rafael Lacava, dirigiéndose al presidente Nicolás Maduro, recalcó sobre la doctrina implementada por el Comandante Chávez sobre la articulación cívico-militar-policial, la cual ha sido perfeccionada a lo largo de los años.

Momento crucial de defensa

«Veo como el Comandante Chávez y usted nos han traído hasta este momento crucial de defensa de la patria, hoy cuando nuestro país se ve amenazado por estas locuras, hoy tenemos nuestro pueblo con mucha conciencia y dispuesto a defender nuestra identidad de la mano con nuestro presidente», expresó.

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Estas acciones demuestran el perfeccionamiento de la unión cívico-militar-policial impulsado desde el Ejecutivo nacional, en aras de garantizar políticas públicas eficientes en materia de seguridad ciudadana.

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