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El Ministro de Educación Héctor Rodríguez indicó que esta semana próxima entregarán un total de un millón de uniformes escolares para aquellos estudiantes más necesitados. El anuncio lo hizo Rodríguez en sus redes sociales.

Indicó que aquellos niños y jóvenes que más lo requieran en el territorio nacional tendrán su uniforme. Es por ello que convoca a la comunidad para que lo acompañe a hacer la entrega, dijo el titular de educación.

Ministro de Educación Héctor Rodríguez dijo que entregaran esta cantidad de uniformes

«Esta semana comenzamos la distribución de 1.000.000 de uniformes escolares. Convoco a la comunidad a que nos acompañe en esta tarea para entregar el primer lote. A quienes más lo requieran y a medida que avance la producción vayamos atendiendo a todos», escribió Rodríguez.

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La entrega de uniformes completos se hará a nivel nacional, Rodríguez dijo que un total de cien mil niños retornarían de nuevo a los estudios.

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