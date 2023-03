Compartir

Desde la ciudad de Caracas, el presidente del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, Lcdo. Ghazi A, junto a ingenieros y al Consejo Científico, sostuvieron un encuentro con el ministro de Industria Nacional de Venezuela, Hipólito Abreu, en el marco del desarrollo del Complejo Industrial Farmacéutico del SUAF, proyecto estratégico para la nación.

El Lcdo. Ghazi, presidente del SUAF, destacó el compromiso que adquirieron con el pueblo, con el país y con la Revolución Bolivariana. “Lo que hizo el comandante Hugo Chávez, me hace creer que Chávez, no era de este planeta, logró tanto, la independencia y no sometimiento, este proyecto es muestra de ello”, expresó.

Resaltó, que por primera vez, el pueblo venezolano puede decir: “Tenemos nuestros medicamentos y nadie nos puede presionar”.

Aseguró que pese a lidiar con la estructura de acero de hace 200 años, del monopolio capitalista del sector farmacéutico tradicional, se logrará el proyecto del Complejo Industrial, “lo lograremos. Vamos a tener la industria farmacéutica más grande del país y lo más grande y satisfactorio es, que, hasta el momento todo lo que se ha hecho, lo han hecho manos venezolanas”.

Ministro de Industria sostuvo encuentro con autoridades del SUAF

Por su parte, el Ministro de Industrias Hipólito Abreu destacó que los jóvenes profesionales del SUAF, cumplen una labor fundamental para Venezuela, por lo que están abordando uno de los centros de operaciones internacionales más importantes.

Igualmente, felicitó la iniciativa del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, de emprender un nuevo desarrollo industrial dedicado, fomentando y visualizado hacia la perspectiva de búsqueda de soluciones integrales al tema de la salud en el país, así como el tema de la producción e investigación sobre medicamentos en Venezuela.

“Es un proyecto que no solo busca ensamblar productos para el sistema farmacéutico nacional, sino que busca desarrollar productos sobre la soberanía nacional y nos permite a nosotros crear condiciones distintas para enfrentarnos a los enemigos que ven a la salud como un gran negocio”, refirió Abreu.

El ministro de Industria Nacional de Venezuela, invitó a los jóvenes del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica a trabajar en tres aspectos fundamentales; trabajar como profesionales venezolanos en la trinchera de lucha de todo el pueblo, trabajar bajo la visión de la soberanía nacional y como factor de unidad nacional.

El encuentro se efectuó junto a representantes del Consejo Científico, más de 60 ingenieros eléctricos, electrónicos y mecánicos del sistema SUAF, “que van a garantizar la continuidad y la expansión de la masificación de la industrialización farmacéutica en el país”.

