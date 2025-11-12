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La movilización de 200 mil militares en el país se desplegó ayer en horas de la tarde y en horas de la noche. Así lo indicó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López como parte de una nueva fase de ejercicios militares en el país.

«Se han desplegado casi 200.000 efectivos en todo el territorio nacional para este ejercicio y debo decir que esto no va en desmedro del despliegue cotidiano; que lleva el Comando Estratégico Operacional. Combatiendo con todo las demás amenazas», señaló Padrino López. “Seguiremos en nuestra determinación de prepararnos para defender nuestra patria en todos los ámbitos, cualquiera sea la amenaza, su intensidad o su proporción”; dijo el ministro, Padrino López.

Movilización de 200 mil militares

Tropas militares además de funcionarios policiales como efectivos de la GNB están desplegados desde ayer en el país. El despliegue tiene previsto terminar hoy miércoles 12 de noviembre de 2025.

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Estos nuevos ejercicios se hacen con el fin de estar entrenados para cualquier eventualidad que pueda ocurrir en el país. Los mismos se suman a los que ha venido desarrollando el alto mando militar en el país.

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