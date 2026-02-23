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El aumento de salario en 2026 fue un tema que habló el Ministro del Trabajo, Eduardo Piñate. El titular del trabajo estuvo este domingo en el estado Táchira y fue abordado por medios locales donde habló del tema, dijo el diario 2001.

Piñate, dijo que como ya lo ha hablado la presidenta encargada Delcy Rodríguez se han creado dos fondos precisamente para el beneficio de los empleados. El tema del salario es uno de los que siempre son tendencias en Venezuela.

Delcy Rodríguez había instruido para la administración de dos fondos soberanos, los cuales recibirían ingresos de la renta petrolera. Esto luego de los acuerdos energéticos que se han firmado con Estados Unidos.

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Aumento de salario en 2026

Es por ello que Piñate dijo que se esperan por esos anuncios del aumento de ingresos en el país. Venezuela ha venido estableciendo trabajos en sus refinerías como en campos petroleros con empresas de Estados Unidos.

«Pronto habrá noticias en relación a esos temas (…) Esperamos un aumento de los ingresos en el país por el petróleo y otras fuentes… Esperemos para que se den estos anuncios», señaló Piñate.

De igual modo destacó que en el país la moneda actual es el bolívar que no hay cambio planteado. «La moneda de Venezuela es el bolívar y va a seguir siendo así», agregó el ministro del Trabajo.

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