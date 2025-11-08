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El vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, anunció este viernes el decomiso de 1 mil 253 kilos de super marihuana en el estado Lara, resultado de un operativo liderado por cuerpos de seguridad.

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El titular de seguridad destacó que, sin contabilizar la incautación de este viernes y más de 30 de «ayer» (jueves), se ha logrado confiscar un total de 63 mil 200 kg, equivalente al 50 % de la droga que, en teoría, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), debería pasar por Venezuela.

Cabello destacó que, pese a los esfuerzos del gobierno colombiano por combatir el narcotráfico, ese país sigue siendo el mayor productor mundial de drogas ilícitas, con una producción estimada en más de 2.100 toneladas anuales.

Diosdado Cabello anunció la incautación de 1 mil 253 kilos de super marihuana

De esa cifra, explicó, aproximadamente un 5 %, equivalente a unas 106 toneladas, intenta movilizarse por territorio venezolano.

Asimismo, subrayó que la mayor parte del tráfico ilícito de drogas, un 87 %, se desplaza por el océano Pacífico, principalmente a través de Ecuador.

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