Ministro Diosdado Cabello habló de las recientes detenciones en Caracas

Ministro Diosdado Cabello habló de las recientes detenciones en Caracas
Foto: Caraota Digital.

Redacción Noticias24Carabobo
El ministro Diosdado Cabello vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz habló de las recientes detenciones que se han hecho en Caracas y en el resto del país. Señaló a los sectores radicales de victimizarse ante las autoridades.

Indicó Cabello que es una reacción hipócrita por parte de las personas que se dedican a desestabilizar. Luego que lo hacen quieren que no se tomen las medidas necesarias, comentó el titular de Interior, Justicia y Paz.

Resaltó que el gobierno nacional y las autoridades no se quedarán con los brazos cruzados ante las personas radicales que buscan romper la tranquilidad del país. destacó que estos sectores llaman al terrorismo.

“Es el lloriqueo de quienes llaman a la violencia, a la desestabilización, a la guerra, al terrorismo. Y esperan que el gobierno de Venezuela se quede con los brazos cruzados”, expresó.

Ministro Diosdado Cabello señaló a dos partidos

Cabello señaló a voceros de Voluntad Popular como de Vente Venezuela de divulgar las detenciones hechas en el país. Resaltando que no son detenciones arbitrarias, que son respuestas legitimas.

“Debe el país recordar, que no son detenciones arbitrarias. Son respuestas legítimas ante acciones criminales”, dijo Cabello. Rechazó «las campañas de desinformación» que intentan presentar a individuos vinculados a conspiraciones como simples presos políticos.

“Lloran cuando se les aplica la ley, pero celebran cuando siembran odio, confusión y violencia en las calles”, indicó. Dijo Cabello que las autoridades no van a permitir planes desestabilizadores como tampoco violencia.

