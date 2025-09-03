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El ministro de Educación, Héctor Rodríguez dio algunas orientaciones a los educadores para el inicio del año escolar 2025 2026. Detalló Rodríguez que hoy realizaron una videoconferencia donde se revisaron algunos puntos.

“Este lunes 8 de septiembre inician las labores administrativas y de planificación en los planteles. Ese mismo día, tendremos reunión online con todo el personal docente, administrativo y obrero, voceros y voceras estudiantiles; y del movimiento de familia para presentar el Calendario Escolar”, señaló.

Resaltó que luego del 9 al 12 de septiembre los docentes tendrán jornadas de formación en base a los programas de contenidos educativos que se han reorganizado; para su aplicación en aula durante el año escolar.

Inicio del año escolar 2025 2026, y la inauguración de escuelas

“Vamos a inaugurar 30 nuevas escuelas y continuamos con la rehabilitación de más de 300 instituciones. La meta es atender mensualmente 1 escuela por municipio para garantizar una infraestructura escolar óptima a los estudiantes”, indicó el titular de Educación.

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“Garantizar que todos nuestros niños, niñas y jóvenes estén en el sistema educativo, que vayan diariamente a clases. Que se cumpla el calendario escolar y se respete el horario de clases, fortalecer el PAE, brindar actividades recreativas, deportivas y culturales además de las académicas, siguen siendo nuestras prioridades para este nuevo año escolar”, comentó.

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