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El ministro de Educación, Héctor Rodríguez habló sobre la regulación de las tareas escolares. Indicó que se busca equilibrar la vida académica con lo que es el bienestar familiar, mediante la regulación de las actividades.

La decisión responde a lo que es el impacto negativo, como la carga excesiva que las tareas puedan tener en las familias. Esto ante las jornadas de estudio las cuales pueden alcanzar altas horas de la noche.

Comentó el titular de Educación que el objetivo principal es tratar de disminuir lo que es la presión académica, donde se pueda garantizar el tiempo libre. Tanto de los niños como de los adolescentes.

Regulación de las tareas escolares

Es por ello que una de las preocupaciones de las autoridades asegurar que el grupo general estudiantil tenga momentos para el ocio. Como para la recreación y del desarrollo de actividades extracurriculares.

Estas son esenciales para lo que es el desarrollo integral de los niños como de los jóvenes. Esto da un enfoque diferente a lo que es la educación. Promoviendo de esta manera un balance saludable entre lo que es la casa, el tiempo como el aula.

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“Se espera que la regulación se traduzca en directrices claras para los docentes sobre la cantidad y el tipo de deberes que se pueden asignar. Priorizando la calidad sobre la cantidad y asegurando que las tareas sean un complemento formativo y no una fuente de estrés familiar”, dijo Rodríguez.

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