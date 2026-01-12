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El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, este lunes, en un mensaje dirigido a la nación, resaltó «la unidad y la serenidad» que debe prevalecer en los actuales momentos en que se debe buscar la paz frente a la «intriga» y el sectarismo».

El también ministro para la Defensa, en el contexto posterior a la agresión militar estadounidense que culminó con el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores, expresó: “En nada ayuda a la paz la intriga, el sectarismo o la polarización estéril. Es el momento de la unidad nacional y de la consciencia histórica”.

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Además de referirse a la cohesión interna para enfrentar la coyuntura actual, Padrino López destacó el firme compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en apoyar y acatar el llamado a la unidad de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, calificando este período como «tiempos difíciles y estelares momentos que vive nuestra República».

Asimismo, recordó que su propósito personal ha sido siempre evitar un derramamiento de sangre entre venezolanos y la división de la FANB, incluso en los momentos más críticos vividos desde el fallecimiento del comandante Hugo Chávez. «Por ello reafirmo mi llamado a la unidad y a la serenidad. El mismo llamado que hice en momentos coyunturales como en los años 2014, 2017 y 2019, cuando se aceleró el proceso de agresiones contra nuestra patria, hoy lo reitero con más fuerza que nunca. ¡Soy un militante de la paz! Sin unión, no habrá libertad ni independencia ¡Unión y Libertad!», agregó.

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