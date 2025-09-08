Compartir

El despliegue de efectivos de la FANB fue ordenada hoy en horas de la noche por parte del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Esto en lo que es la Zona Binacional de la Paz con Colombia.

“Ordené el despliegue de 25 mil hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); para reforzar las Operaciones de las Unidades de Reacción Rápida (URRAS) en la Zona Binacional de Paz con Colombia y la fachada caribeña”; dijo Padrino López.

Despliegue de efectivos de la FANB

Se pudo conocer que los efectivos estarán desplegados desde la Guajira hasta Falcón, y Reforzar todas las todas las Operaciones en la fachada oriental Caribeña – Atlántica; de los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.

Esta movilización tiene como objetivo primordial la defensa de la Soberanía nacional, la seguridad del País y la lucha por la Paz. “A Venezuela la defendemos las venezolanas y los venezolanos”, dijo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas