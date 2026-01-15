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Los maestros y maestras de la patria se concentraron este jueves para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, donde también estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, quien resaltó “la mano cariñosa de los maestros para cuidar a los niños venezolanos”.

“Hoy les damos las gracias por la tarea gloriosa de enseñar, no es mentira las dificultades que atravesamos (…) Aquí todos los niños tienen garantizada la escolaridad de manera gratuita, ese derecho está garantizado gracias a ustedes maestros y maestras, es una labor hermosa que hacen”, destacó el ministro.

Asimismo, señaló que el país ha vivido los momentos más duros de la patria, “la familia venezolana fue bombardeada, estamos atravesando muchos sentimientos de tristeza, dolor, miedo, de rabia y no somos ajenos quienes nos encargamos de la educación, nosotros también sentimos una mezcla de todos estos sentimientos, sin embargo, con el amor de nuestros maestros hemos acompañado a nuestros niños, niñas, adolescentes”.

“Nos ha tocado levantarnos aun sin haber superado esos miedos, y fue la de atender a nuestros niños, tenemos que agradecerles a los maestros por esa fuerza infinita, porque nuestros alumnos nos necesitan para escucharlos con atención, para escuchar sus preocupaciones, para validar los sentimientos que atraviesan ante estas agresiones que se viven”, insistió.

Igualmente destacó que hoy cada maestro y maestra tiene una responsabilidad “y está consciente que tienen la capacidad para atender esta situación que atravesamos, les pido que les den las herramientas a los niños para poder procesar lo que vive nuestro país”.

Por último, resaltó que en Venezuela los maestros tienen un amor infinito por enseñar y acompañar a los niños. “Tienen una dedicación absoluta y por eso agradezco su protección y amor a los estudiantes”.

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