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Ministro Saab acompañó Asamblea Patriótica de los Sectores Sociales en Guacara. Con la asistencia del ministro de Industrias y Producción Nacional Alex Saab y en perfecta unión cívico, militar, policial y comunal, este domingo en los espacios de la Casa de la Cultura de la parroquia Ciudad Alianza del municipio Guacara, se llevó a cabo la “Asamblea Patriótica con la representación de los Sectores Sociales”, a fin de consolidar el sistema de gobierno comunal, la defensa de la soberanía y la paz así como la consulta popular del próximo 23 de noviembre.

El Ministro Saab señaló que siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, como padrino de Carabobo, acompaña al Gobierno de Carabobo y al poder popular para aprender de las comunidades, aspecto que generó empatía durante la actividad.

“Es primera vez que soy el padrino de un ahijado, en todo el tema comunero, estoy sorprendido de pronto para ustedes esto es normal, pero déjenme decirles, ustedes han crecido en revolución, desde años, la mayoría son mayores que yo, esto no es normal, esto es único en el mundo «, recalcó.

Ministro Saab acompañó Asamblea Patriótica de los Sectores Sociales en Guacara

Durante su intervención Saab, también recalcó que al imperio estadounidense no le agrada ni está en sintonía con la democracia participativa y menos aún cuando se trata de la gobernabilidad comunal refiriéndose también sobre la presentación de los proyectos elaborados por las 9 comunas existentes en el municipio Guacara. Por otra parte aseguró que existe un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Industrias, el Centro Internacional de Inversiones productivas.

«Hoy somos Carabobo, hoy son Carabobo y las industrias que tenemos aquí como nos comentaba aquí la compañera de la comuna presente, claro, las industrias vamos a trabajar, pero no para hacer una reunión y tomarse la foto , no, para integrarse», añadió.

Por su parte el Secretario General del gobierno de Carabobo Jesús Paris Lara, saludó en nombre del gobernador Rafael Lacava al poder popular del municipio Guacara, considerado referencia en el compromiso de avanzar hacia el modelo comunal, con las propuestas de los proyectos de cara a la consulta popular del próximo 23 de noviembre.

“Esta asamblea caracteriza al municipio Guacara, con el alcalde Johan Castañeda al frente, con los alcaldes y alcaldesas que se suman a esta cruzada, Ministro esta es una muestra de esa vinculación, de esa fusión que pudiésemos tener nosotros en fusión militar, policial popular de cara a nuestra cuarta Consulta Popular junto al poder popular de desarrollaron todas las asambleas «, agregó.

El alcalde de Guacara Johan Castañeda, recalcó que el pueblo no se detiene ante ninguna dificultad, ni ante ningún tipo de injerencia extranjera, por el contrario ha demostrado su compromiso con la patria.

«Me siento muy potente, muy orgulloso, muy agradecido que el municipio Guacara haya sido la sede de este primer encuentro con un padrino que nos asignó nuestro presidente Nicolás Maduro «, añadió.

Con esta asamblea de cara a la consulta popular del 23 de noviembre, se cumplen los lineamientos establecidos en el plan de la patria de las 7 Transformaciones, que lidera nuestro presidente Nicolás Maduro y se promueven en el estado Carabobo, por el gobernador Rafael Lacava.

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