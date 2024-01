Compartir

El ministro del trabajo, Francisco Torrealba y el salario se volvieron tendencias este domingo cuando fue entrevistado en Venevisión. Donde habló de varios temas, entre ellos el ingreso que tienen los trabajadores.

El titular del trabajo calificó de importante que el propio Presidente, Nicolás Maduro hablara hace una semana de lo que es el salario indexado. Destacó esta propuesta como exitosa para el país.

“Todas estas medidas que son exitosas –y este crecimiento que se ha experimentado- el presidente Maduro lo ha aplicado en forma de política de gobierno en beneficio de los trabajadores. De esta manera, podemos decir que es muy auspicioso lo que ha hecho el presidente de la República, porque además es el primer anuncio”; dijo el ministro.

Comentó que los ajustes salariales no están descartados para este año, e indicó que la propuesta será siempre estudiar cada una de las mismas. En Venezuela el salario sigue siendo de 130 bolívares.

“Quiero decirte que no es que están negadas las demás cosas, no es que está negado el sueldo o el salario. No es que están negadas las cláusulas de las convenciones colectivas y los beneficios que ahí establecen: no. Todo lo demás sigue vigente. indexa hasta ahora, que son estas bonificaciones”. Dijo.

Francisco Torrealba y el salario y los pensionados

Aunque en el tema de lo que cobran los pensionados el ministro no dio muchas explicaciones sobre el tema y dijo que estos tienen bonificaciones por el Sistema Patria. “Los jubilados ahora tienen, en bonos solamente, por lo menos 70 indexados. Pero además tienen otro conjunto de bonificaciones que también van por vía de Patria”, dijo Torrealba.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: