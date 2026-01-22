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La Misión Nevado Carabobo estará hoy en dos zonas en nuestra entidad, desde las 9:00 de la mañana podrás ir con tu mascota. En Güigüe en la plaza Bolívar de ese municipio y en Morón, municipio Juan José Mora, en el consultorio Barrio adentro

Desparasitación, consultas, limpieza de oídos, corte de uñas, consultas y todo lo que quieras saber de tus mascotas estará presente en este operativo. Con personal profesional en materia veterinaria para que lleves a tu mascota.

Misión Nevado Carabobo en enero 2026

Semanalmente la misión de los animales sale a alguna zona de nuestra entidad, en cualquiera de los 14 municipios. Donde puedes consultar además de conocer mucho más acerca de la mascota que tengas.

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Recuerda que tu mascota es un miembro más de tu familia, sea un perro, gato, conejo, una tortuga siempre merece tu afecto y tenerlo es una responsabilidad. El a cambio te da su amor y lealtad. Cuidemos a los animales.

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