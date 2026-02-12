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Misión Nevado Carabobo en febrero 2026 estará hoy en esta zona

By Danny Valdiviezo
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Misión Nevado Carabobo en febrero 2026

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Danny Valdiviezo
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La Misión Nevado Carabobo en febrero 2026 estará hoy en el occidente de nuestra entidad. Específicamente en el municipio Bejuma, continuando con la asesoría de las mascotas y las consultas.

Desde las nueve de la mañana todo el personal de la misión de las mascotas estará disponible para los que quieran llevar a su perro o gato. Allí habrá consultas desparasitación, limpieza de oídos entre otros.

Misión Nevado Carabobo en febrero 2026

Misión Nevado Carabobo en febrero 2026

Las consultas son hechas por profesionales en veterinaria y amplios conocedores en el trato a los animales. Si tienes cualquier inquietud de tu perro o gato y estas cerca puedes llegarte para ser atendido.

Como todos sabemos nuestras mascotas son miembros de la familia, merecen nuestro cuido, atención y alimentación. Sea un perro, gato, conejo, tortuga o cualquier otro animal, tenerlo es una gran responsabilidad.

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