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Misión Nevado Carabobo en octubre 2025 estará hoy en esta zona

By Danny Valdiviezo
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Misión Nevado Carabobo en octubre 2025

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Danny Valdiviezo
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La Misión Nevado Carabobo 2025, estará hoy en la zona de La Candelaria en Valencia, estado Carabobo. Específicamente en la Unidad Educativa Fernando Peñalver, ubicada en la calle Andrés Bello cruce con Escalona.

Desde las nueve de la mañana todo el personal de la misión de las mascotas estará disponible para los que quieran llevar a su perro o gato. Allí habrá consultas desparasitación, limpieza de oídos entre otros.

Misión Nevado Carabobo en octubre 2025

Las consultas son hechas por profesionales en veterinaria y amplios conocedores en el trato a los animales.

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