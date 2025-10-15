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Misión Nevado Carabobo en octubre estará hoy en esta zona de Valencia

By Danny Valdiviezo
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Misión Nevado Carabobo en octubre
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Danny Valdiviezo
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La Misión Nevado Carabobo en octubre estará el día de hoy en Valencia. La misión de las mascotas ha venido recorriendo todo el estado atendiendo a los animales domésticos. Entre ellos perros, gatos entre otros.

Hoy miércoles estarán en el municipio Valencia, en la Unidad Educativa Fernando Peñalver. En las calles Comercio con Escalona en La Candelaria desde las nueve de la mañana. Todo el equipo de profesionales de la misión estará desplegado.

Misión Nevado Carabobo en octubre

Se estará realizando desparasitación, consultas, limpieza de oídos, entre otros, atendiendo a tus mascotas hoy en la mañana. Recuerda que si tienes alguna inquietud acerca de los animales, como su cuido y alimentación puedes preguntarla.

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