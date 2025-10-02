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Misión Nevado Carabobo estará en esta zona de Puerto Cabello hoy jueves

By Danny Valdiviezo
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Misión Nevado Carabobo hoy en Puerto Cabello

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Danny Valdiviezo
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La Misión Nevado Carabobo estará en Puerto Cabello hoy, en la zona de Borburata, en la casa de Gobierno de Paz. Desde las 9:00 de la mañana empezará el trabajo de los veterinarios con las mascotas.

Se estará realizando consultas, desparasitación, además de vacunación, además de limpieza de oídos y colocación de vitaminas. Además para contestar las inquietudes que quieras saber de las mascotas.

Misión Nevado Carabobo hoy en Puerto Cabello

Recuerda que tener una mascota es una responsabilidad, es parte de tu núcleo familiar.

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