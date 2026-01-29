La Misión Nevado Carabobo estará hoy en esta zona del municipio Juan José Mora en el litoral carabobeño. La misión de las mascotas ha venido recorriendo todo el estado atendiendo a los animales domésticos. Entre ellos perros, gatos entre otros.
Hoy jueves estarán en la urbanización Palma Sola, sector 3, manzana 1, en la casa comunal estarán desplegados atendiendo a las mascotas. Desde las nueve de la mañana estarán activos y atentos a las inquietudes.
Misión Nevado Carabobo estará hoy en esta zona
Se estará realizando desparasitación, consultas, limpieza de oídos, entre otros, atendiendo a tus mascotas hoy en la mañana. Recuerda que si tienes alguna inquietud acerca de los animales, como su cuido y alimentación puedes preguntarla.
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Recuerda que tener una mascota es una gran responsabilidad, este es un miembro más de la familia. Solo buscan amor además de alimentación y mucho cariño, recuerda siempre dedicarle tiempo para que juegue.
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