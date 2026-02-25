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Misión Nevado Carabobo estará hoy miércoles en esta zona

By Danny Valdiviezo
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Misión Nevado Carabobo estará hoy miércoles
Foto: Súpermanada.

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Danny Valdiviezo
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La misión Nevado Carabobo estará hoy miércoles en Valencia. En la avenida Aránzazu, Lomas de Funval en Miguel Peña en la gran base de paz. Desde las 9:00 de la mañana empezará el operativo con las mascotas.

Además se hará el Lanzamiento Campaña Séxtuple Canina, atención veterinaria integral donde se atenderá a los animales de compañía y comunitarios. Dando acceso a servicios de salud de calidad, les esperamos, actividad Gratuita.

“Llevar sus animales tomando las medidas de seguridad e higiene, usando sus respectivas correas, paseadores y bolsas plásticas para recoger sus heces. Recuerden seguir las instrucciones y recomendaciones del equipo organizador”, dijo la misión.

Misión Nevado Carabobo estará hoy miércoles en esta zona

Recordemos que las mascotas comunitarias o las que tengamos en casa son de nuestra responsabilidad.

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SourceMisión Nevado Carabobo
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