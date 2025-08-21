Compartir

La Misión Nevado Carabobo hoy 21 de agosto estará en dos zonas, todo el aparataje de la misión de las mascotas se moverá desde bien temprano. Atentos ya que la misión estará desde las ocho de la mañana.

Con consultas, desparasitación, además de limpieza de oídos como contestando todas las preguntas acerca de tu mascota y las vacunas contra la rabia. Recuerda que estas jornadas son completamente gratuitas.

Como también cortes de uñas, además de vacunas y vitaminas para las mascotas. Todo el personal de dicha misión está especializado en mascotas y son profesionales certificados en materia de medicina veterinaria.

Misión Nevado Carabobo hoy 21 de agosto estará en estas zonas

Sector Barrio Alegre en el municipio Juan José Mora Morón, desde las ocho de la mañana. Comuna Base de Misiones, Eliezer Otaiza en la parroquia Miguel Peña municipio Valencia, también desde las ocho de la mañana.

