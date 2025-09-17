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La Misión Nevado Carabobo estará hoy en Valencia, desde las 9:00 de la mañana la misión de las mascotas estará atendiendo con todo su personal. Entre ellos veterinarios y profesionales destacados y conocedores de los animales.

Como es conocido esa misión sale varias veces a la semana a distintos puntos del estado Carabobo. Hoy estará en el centro de Valencia, en la Unidad Educativa Fernando Peñalver, la cual está ubicada entre Comercio, Andrés Bello y Escalona.

Misión Nevado Carabobo hoy

Allí se estará realizando consultas, además de desparasitación, corte de uñas además de limpieza de oídos. Como están a la orden sobre cualquier pregunta o inquietud que hay sobre los animales.

Este será un “punto Nevado” nuevo en el centro de la ciudad, ubicado en pleno casco valenciano. Recuerda que el trabajo de la misión es completamente gratuita. Tener una mascota es una responsabilidad y la misma es parte de tu núcleo familiar.

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