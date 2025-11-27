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Misión Nevado Carabobo hoy estará en esta zona

By Danny Valdiviezo
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Misión Nevado Carabobo hoy estará en esta zona

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Danny Valdiviezo
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La Misión Nevado Carabobo estará hoy en una zona urbana muy conocida y accesible desde las 10:00 de la mañana. La misión de las mascotas estará en la plaza Fabián de Jesús Díaz en Prebo en Valencia norte.

Desparasitación, consultas, limpieza de oídos, corte de uñas, consultas y todo lo que quieras saber de tus mascotas estará presente en este operativo. Con personal profesional en materia veterinaria para que lleves a tu mascota.

Semanalmente la misión de los animales sale a alguna zona de nuestra entidad, en cualquiera de los 14 municipios. Donde puedes consultar además de conocer mucho más acerca de la mascota que tengas.

Misión Nevado Carabobo hoy estará en esta zona

Recuerda que tu mascota es un miembro más de tu familia, sea un perro, gato, conejo, una tortuga siempre merece tu afecto y tenerlo es una responsabilidad. El a cambio te da su amor y lealtad. Cuidemos a los animales.

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