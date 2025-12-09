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Miss Jamaica luego de su caída antes de Miss Universo volverá pronto a su país. Gabrielle Henry cayó cuando estaba en una pasarela y requirió hospitalización. Aun permanece hospitalizada y con atención médica.

Henry estaría preparando para regresar a Jamaica con un equipo de médicos especiales esto para que vaya mejorando. La familia de Gabrielle entre ellas su hermana y su mamá están en el lugar.

La organización Miss Universo ha respondido y ha costeado todos los gastos, hospitalización y exámenes que ha tenido la Miss. Como su regreso a Jamaica lo estaría también costeando próximamente.

Miss Jamaica luego de su caída antes de Miss Universo

Raúl Rocha, presidente del Miss Universo dijo que Miss Jamaica estaría lista en unos días para dejar la capital de Tailandia. De esta manera, podría volver pronto a su país para seguir con su tratamiento.

“Gracias a Dios, nuestra Miss Universe Jamaica se está preparando para regresar a casa. A todos quienes se preocuparon por su salud, muchas gracias por su apoyo con oraciones”, manifestó Rocha.

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