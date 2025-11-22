Compartir

Miss Jamaica se mantiene en cuidados intensivos tras la caída sufrida esta semana en una pasarela del Miss Universo. La familia de la doctora Gabrielle Henry se mantiene en Tailandia en una clínica de la capital de ese país.

En un comunicado la organización Miss Universo pidió a los habitantes de Jamaica orar por la salud de la Miss. Esperan que esta vaya evolucionando en los próximos días luego de la caída del escenario.

Esta semana, Henry venía caminando por la pasarela cuando cayó al vacío de una altura considerable. De hecho, la representante de Jamaica no pudo estar la noche del jueves en el concurso.

Miss Jamaica se mantiene en cuidados intensivos, parte del comunicado

Según el Dr. Henry-Samuels, «A Gabby no le está yendo tan bien como esperábamos, pero el hospital continúa tratándola en consecuencia. »

Debido a su condición, el personal médico ha determinado que Henry necesitará permanecer en la unidad de cuidados intensivos (UCI) durante al menos siete días mientras «los médicos continúan su estrecha vigilancia y atención especializada».

La Organización Miss Universe Jamaica pidió a “los jamaicanos en casa y en toda la diáspora que sigan manteniendo a Gabrielle en sus oraciones” durante este “momento profundamente difícil”. También alentaron a personas de todo el mundo a unirse a ellos para «criarlo en amor, fuerza y ​​esperanza».

«Pedimos respetuosamente al público y a los usuarios de las redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, información errónea o especulaciones que puedan causar más angustia a la familia», decía la actualización.

«Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Les pedimos que continúen mostrando compasión, sensibilidad y privacidad mientras la familia atraviesa este momento difícil».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas