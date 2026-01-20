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La presentación oficial de los 23 candidatos del Miss y Mister Turismo Carabobo 2026 se realizó este domingo en el Hotel Manantial Valencia en un acto de imposición de las bandas y bufandas que los acreditan como representantes de diversos municipios del estado, evento que marcó el inicio formal de la temporada del certamen que combina belleza y promoción turística.

Uno de los directores regionales, Alejandro Cruz, manifestó su orgullo por el inicio de esta edición y que este acto es solo el comienzo de una serie de actividades planificadas para impulsar el concurso. Además que la gran noche final está pautada para el 27 de marzo en el Teatro Municipal de Valencia.

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Por otra parte, el también director Hecmar Carrillo, calificó la velada como un evento de lujo que da inicio a una temporada llena de sorpresas que tendrá una temática Broadway. Asimismo que el cronograma de actividades incluye una preventa para patrocinadores y prensa el 27 de enero, una prueba de talento el 27 de febrero y fashion show.

Miss y Mister Turismo Carabobo 2026

Entre las candidatas que recibieron su banda se encuentran Fabiana López (Bejuma), Grace Inovi (Carlos Arvelo), Dariangel Adames (Naguanagua), Orangelys Virguez (Diego Ibarra), Genesis Matute (Libertador), Dangerling Hernández (Puerto Cabello), Joulia Zakhour (Los Guayos), María Palencia (Miranda), Stephany Martínez (San Diego) y Valeria Castillo (San Joaquín).

Por el lado de los caballeros, recibieron su bufanda Drop Zholano (Bejuma), Juan Aponte (Carlos Arvelo), Fabian Alburjas (Naguanagua), Saul Cortez (Diego Ibarra), Alexander Zamora (Juan José Mora), Juan Rodríguez (Puerto Cabello), Kaleb Correa (Guacara), Gustavo Pérez (Libertador), Yenderson Romero (Los Guayos), Gerardo Rodríguez (Miranda), Simón Colmenares (San Diego), Raúl Hernández (San Joaquín) y César Báez (Valencia).

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