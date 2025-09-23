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El Miss Venezuela emitió comunicado sobre lo que ha sido la era digital, las fotos y sobre todo la Inteligencia Artificial. No se puede tener apropiación de imágenes no autorizadas de las misses y ser modificadas.

Como es conocido en la actualidad ante tantas herramientas que hay para modificar fotos el certamen prefirió poner orden en torno a las imágenes del concurso de belleza. No se puede modificar las mismas y ser tomadas para su divulgación.

En la actualidad ante tantas modas de fotos digitales, los organizadores del concurso más popular de Sudamérica hizo énfasis en que solo sus personal autorizado de fotografías; es el autorizado para estar en sesiones de fotos.

“El certamen cuenta con profesionales calificados, incluidos fotógrafos y especialistas de la imagen». Estos son los únicos que pueden participar en entrar en sesiones fotográficas, galas y eventos oficiales del certamen.

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Miss Venezuela emitió comunicado acerca de las fotografías y la IA

El mensaje que dio la organización de las misses en el país fue claro al destacar que aquella foto que no tenga el sello de aprobación por el Miss Venezuela; y carezca de validez será denunciada ante las autoridades.

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«La organización se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes contra cualquier persona, natural o jurídica, que infrinja estos derechos»; se puede leer en el comunicado.

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