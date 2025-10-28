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La Miss Venezuela Stephany Abasali que está ya en tierras tailandesas denunció una campaña de odio en su contra, por parte de una persona conocida. Pero se limitó a no dar el nombre de la misma.

Stephany que vistió elegante en su salida a Tailandia dijo que hay alguien orquestando dicha campaña en su contra. Indicó que esta persona es una figura importante de Venezuela y que dirige dicha campaña.

La espigada modelo y estudiante de economía, dijo en un video que ella tiene muchos seguidores que le tienen aprecio y cariño. Pero que hay otras “que son malas y tienen un corazón oscuro”.

La declaración de la hermosa joven de 25 años cayó como un balde de agua fría en la farándula venezolana. Ya que hay personas sospechosas de dirigir esa campaña en contra de la representante de Venezuela.

Miss Venezuela Stephany Abasali dijo que no es Osmel

Enseguida cuando la Miss Venezuela dijo de la campaña muchos pensaron que era el exdirigente del Miss Venezuela. Pero dijo tajantemente que no era Osmel el cual dirige la campaña de odio grande rumbo de ella al Miss Universo.

Stephany dijo que estaba impresionada por esa campaña, pero que confía en su talento para salir airosa. Indicó que eso no le importa y que espera lograr la corona del Miss Universo

“Yo sé muchas cosas. Alguien que tiene en mí contra una campaña de odio. Pero no me importa, ellos no influyen en lo que decidirá el jurado. No es Osmel Sousa, esa campaña de no es de otro país, es mi propia tierra, una persona que conoce muy bien de este medio”, dijo.

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