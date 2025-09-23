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La Organización Míster Universo Venezuela comenzó los preparativos de lo que será la Temporada 2025 del Concurso de los Campeones en el País y ya finalmente encendió sus motores luego de una atractiva campaña de intriga, develando los rostros de los 24 jóvenes, que éste año competirán por el título que ostenta actualmente, Dorian Mendoza, Míster Universo Venezuela 2024.

En diferentes castings desde el mes de enero donde asistieron aproximadamente 130 hombres de todo el país, solo 24 resultaron ser los afortunados en ingresar a la Escuela de Campeones y colocarse en Ruta a Ser Un Campeón.

Míster Universo Venezuela Temporada 2025

Se estima que la Gala final sea para el mes de diciembre, pero previamente los candidatos participarán en actividades como: Presentación a la Prensa, Noche de Talento Universal, Entrevista en Privado con el Jurado Calificador y Retos propios del concurso durante el proceso intensivo de preparación y formación en manos de grandes profesionales en diferentes áreas con los que cuenta la Organización.

Los candidatos 2025 son: Luis Daniel Romero (Amazonas), Leonel Raga (Anzoátegui), Damaso Rodríguez (Apure), Jesús Uzcátegui (Aragua), Diego García (Barinas), Keiver Rodríguez (Bolívar), Anthony Pacheco (Carabobo), Moisé David López (Cojedes), Dadni López (Delta Amacuro), Cipriano Silva (Distrito Capital), Wilcar Izquiel (Falcón), Giovanni Piruzza (Guárico), Lenin Peña (La Guaira), Reinaldo Antequera (Lara), Yordy Paredes (Mérida), Yoiner Silva (Miranda), Alfredo Peña (Monagas), Moises D´agnese (Nueva Esparta), Fabio Galdona (Portuguesa), Yan Acosta (Sucre), Keibys Moreno (Táchira), Mixael Medina (Trujillo), José Andrés Gutiérrez (Yaracuy) y Junior Rondón (Zulia).

Se pudo conocer por lo pronto que el espectáculo contará como siempre con la Producción General de Alberto Maneiro Restrepo en un show de alto nivel como los ofrecidos a lo largo de 22 años en el Míster Universo Venezuela, a su vez con la coordinación artística de Samir Gallardo (Míster Universo Venezuela 2020 y Virrey Universal 2022) además Vicepresidente de la Organización y Coreografía de Brian Urea.

Todas las incidencias del concurso pueden disfrutarse a través de la plataformas oficiales del concurso: Instagram: @misteruniversovenezuelaoficial , Youtube: MISTER UNIVERSO VENEZUELA OFICIAL TV , Tiktok: @misteruniversovenezuela , Facebook: Organización Míster Universo Venezuela Oficial y X: @mruniversovzla

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