Los playoffs de la MLB de 2023 comenzarán este 3 de octubre con cuatro juegos de la Serie Wild Card.

Mientras que la Serie Mundial comenzará el 27 de octubre y podría durar hasta el 4 de noviembre si se extiende a una serie completa de siete juegos.

Wild Card de la MLB 2023: cómo funciona

Un total de seis equipos, tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional se clasificarán para la postemporada.

Esto incluye a los tres ganadores de división de cada liga. Los tres equipos restantes de cada liga serán los equipos comodines, determinados por tener los mejores récords entre aquellos que no ganaron su división.

Los dos primeros ganadores de división en cada liga con los mejores récords de la temporada regular disfrutarán de un descanso y no participarán en la ronda de comodines, lo que les brindará un valioso descanso.

¿Cuántos encuentros se jugarán?

La ronda de comodines contará con cuatro series: el sembrado No. 6 jugará contra el sembrado No. 3 tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, y el sembrado No. 5 se enfrentará al sembrado No. 4.

Una ventaja esencial para los equipos mejor clasificados en esta serie de comodines es que albergarán los tres partidos, lo que podría influir en el resultado a su favor.

MLB Playoffs: horarios y días para verlos