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Grupo Futura Retailers, representante oficial de la firma de moda internacional Mango (MNG) en Venezuela, anuncia con entusiasmo la inauguración de su primera boutique en el estado Carabobo, ubicada estratégicamente en el Centro Sambil Valencia.

Este hito comercial subraya la sólida estrategia de expansión de la marca tanto en el mercado nacional como en el latinoamericano. La elección de la entidad carabobeña, considerada la segunda plaza de mayor relevancia por su dinámico comportamiento de mercado para el grupo, responde a un análisis exhaustivo y materializa la exitosa trayectoria que la marca ha experimentado en el país.

«El excelente desenvolvimiento de la marca a escala nacional nos condujo a establecerla en Valencia, que es la segunda ciudad más importante en términos de respuesta del mercado para nuestro grupo en Venezuela,» expresó Isabel Marval, directora comercial de franquicias de Grupo Futura Retailers. Mango, como corporación multinacional aplica una filosofía de adaptabilidad, manteniendo su esencia universal mientras atiende las especificidades de cada mercado.

MNG abre su primera tienda en el Sambil Valencia

El equipo local realiza una meticulosa selección de su amplio portafolio, enfocándose en líneas que mejor se armonizan con las tendencias y las necesidades del consumidor venezolano, especialmente en climas tropicales.

La nueva sede en el Centro Sambil Valencia replica fielmente el diseño conceptual internacional “New Med”, un estándar de retailfuncional acogedor inspirado en el estilo mediterráneo. El espacio integra tecnologías de vanguardia (como RFID y Store Analytics) para optimizar el control de stock y comprender a profundidad el patrón de compra de los clientes.

La tienda ofrecerá inicialmente las colecciones de dama y caballero, concentrándose en las líneas más solicitadas. El valor diferenciador de Mango radica en ofrecer un producto de innegable calidad, diseño contemporáneo y suprema versatilidad. La marca aspira a posicionarse como la opción predilecta para cualquier tipo de ocasión, desde el uso cotidiano hasta compromisos formales.

Moda regional

Esta inauguración enriquece la oferta de moda regional y estimula la economía local, generando una plantilla de 25 empleos directos y un significativo número de empleos indirectos.

Con esta apertura, Mango consolida su presencia en el país sumando esta ubicación a sus tiendas ya operativas en Distrito Capital y Nueva Esparta. El Grupo Futura Retailers reafirma su compromiso con el desarrollo del país y su plan de continuar expandiendo la enseña en aquellos puntos estratégicos que demanden una propuesta de moda con el renombre que caracteriza a Mango.

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