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El primer tráiler del remake en acción real de Moana fue estrenado por Disney, presentando a Catherine Laga’aia como la nueva protagonista y a Dwayne Johnson retomando su papel como el semidiós Maui.

Su lanzamiento está previsto para el 10 de julio de 2026, lo que marca un récord en los tiempos de producción de Disney, ya que llegará a los cines menos de una década después de la versión animada.

La película está dirigida por Thomas Kail y cuenta con la participación de figuras clave del film original, tanto en la producción como en el guion, además de nuevas incorporaciones, con el objetivo de adaptar la historia a una visión más realista y actual.

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Moana nueva versión live action La elección de Catherine Laga’aia para interpretar a Moana representa un cambio significativo en la estrategia de Disney respecto a la autenticidad cultural. Mientras que en la versión animada de 2016 la heroína era interpretada por Auli’i Cravalho, en la adaptación en acción real se eligió a una actriz con raíces samoanas profundas. Laga’aia, de 17 años, afirmó sentirse honrada de representar a Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico, subrayando la importancia cultural de su papel. El elenco se completa con John Tui como el jefe Tui, Frankie Adams como Sina y Rena Owen como la abuela Tala, consolidando el compromiso de la producción con la inclusión y la representación genuina de las culturas del Pacífico. Dwayne Johnson, por su parte, aporta a Maui la energía y carisma que caracterizaron al personaje en la versión animada, asegurando la continuidad de uno de los personajes más populares de la historia original.

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