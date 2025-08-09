Compartir

El reconocido estilo de vida inspirado en el mar vuelve a posicionarse en el Centro Sambil Valencia, con la inauguración de la tienda Náutica en el nivel Feria, local F-80. La apertura representa no solo un retorno emblemático, sino también una nueva alternativa para los amantes de la moda náutica y el turismo marítimo donde se fusiona lafuncionalidad, tendencia y calidad en un solo espacio.

Náutica Valencia ofrece una amplia variedad de productos que abarcan desde ropa técnica para navegación, como chaquetas impermeables, pantalones resistentes al agua y prendas con protección UV, hasta ropa casual con estampados náuticos, camisetas con motivos de anclas o rayas marineras, además de calzado, accesorios y equipamiento especializado.

Náutica regresa al Centro Sambil Valencia

La propuesta de esta marca se orienta a satisfacer las necesidades del público que busca prendas cómodas, versátiles y con sello náutico, ideales tanto para actividades en el mar como para ocasiones informales, sin perder de vista la tendencia actual y el estilo de vida activo.

“Náutica Valencia manejará a nivel de vitrina las mismas colecciones que se exhiben a escala internacional, en más de 65 países donde tiene presencia la marca. Su portafolio abarca más de 35 categorías” afirmó Dailiz Morillo, Directora de D.Lab y organizadora de la inauguración de la tienda. Esta nueva alternativa se convierte en un espacio donde la tradición de náutica y la moda contemporánea convergen, invitando a todos los visitantes a experimentar el espíritu del mar en cada prenda.

El reingreso de marcas de trayectoria global al Centro Sambil Valencia demuestra la apuesta de su organización por impulsar al sector comercial del país. Yndira Alvarado, Gerente de Mercadeo, indicó que “desde finales de 2024 el incremento en el tráfico de visitantes ha sido de manera exponencial, permitiéndonos superarnuestras metas anuales de crecimiento en un 30% más en comparación al año anterior”.

Asimismo, Alvarado anticipó que para el último trimestre del año tienen estipulado la inauguración de 18 tiendas nuevas, de marcas tanto locales como internacionales, acciones que los llenan de muchísimo entusiasmo y losmotiva a continuar trabajando por el crecimiento del Centro Comercial quien además es fuente de empleo para múltiples carabobeños. La marca líder en el mercado de moda marítima, estará brindando una experiencia única a quienes la visiten promocionando su estilo de vida inspirado en el mar, con diseños adaptados al consumidor venezolano.

Noticias 24 Carabobo

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios