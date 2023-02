La modelo venezolana Jessica Jacinto denunció que fue víctima de ciberacoso en sus redes sociales. De hecho, reportó la cuenta @reyxtrx que la amenazó de muerte.

Al parecer, era una cuenta que no tenía fotos y escribió mensajes horribles a una niña que solo persigue sus sueños de ser modelo; y se ha dado a conocer por su trabajo y carisma.

En uno de los mensajes de la presunta persona que la ciberacoso decía: «Ya verás te entregaré a tu hija picadita en trozos»; «quiero que sepas que me voy a dedicar día a día a desearte el mal a ti y a ese adefesio».

Tras lo sucedido, la madre de Jessica Jacinto escribió en la cuenta de la niña un mensaje a las personas; a fin de que estuviesen enterados de lo que estaba pasando. De inmediato, las muestras de cariño y solidaridad se hicieron presentes.

“Desde hace dos día mi hija estuvo sufriendo de acoso por parte de una persona, que me exigía que debía cerrar la cuenta simplemente porque ella tenía Síndrome de Down, algo que uno ve ilógico, porque nadie te obliga a ver ninguna cuenta, pero como me negué (lógicamente), me amenazó de muerte a mi Jessica, es un comportamiento muy bajo, muchas amistades de buena fe, me aconsejaron que la pusiera privada, al principio me lo pensé, pero luego me dije a mi misma, por qué una persona va a decidir por mi o por Jessica, por qué me voy a dejar INTIMIDAR !!!”, es parte de lo que se lee en el post.