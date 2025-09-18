La modelo y presentadora venezolana Osmariel Villalobos fue diagnosticada con cáncer de mama. Hoy mediante su cuenta de Instagram habló sobre el tema y un alto número de personas le brindaron su apoyo.
Con mucha valentía, la modelo dio a conocer el diagnóstico médico. “A pesar del resultado de la biopsia y el diagnóstico, sigo aquí… viviendo, sintiendo, avanzando con mis proyectos y dándome permiso de ser humana.
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Osmariel Villalobos diagnosticada con cáncer de mama
“Hay días en los que me siento fuerte, y otros en los que simplemente necesito llorar… y lloro. Porque sentir también es parte de sanar. No me detengo, solo respiro más profundo. Gracias por estar y de corazón si esto que estoy viviendo le sirve a alguien más, entonces ya valió la pena”.
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