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Modelo y presentadora Osmariel Villalobos diagnosticada con cáncer de mama (VIDEO)

By Redacción Carabobo
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Osmariel Villalobos

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
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La modelo y presentadora venezolana Osmariel Villalobos fue diagnosticada con cáncer de mama. Hoy mediante su cuenta de Instagram habló sobre el tema y un alto número de personas le brindaron su apoyo.

Con mucha valentía, la modelo dio a conocer el diagnóstico médico. “A pesar del resultado de la biopsia y el diagnóstico, sigo aquí… viviendo, sintiendo, avanzando con mis proyectos y dándome permiso de ser humana.

 

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Una publicación compartida de Osmariel Villalobos (@osmariel)

Osmariel Villalobos diagnosticada con cáncer de mama

“Hay días en los que me siento fuerte, y otros en los que simplemente necesito llorar… y lloro. Porque sentir también es parte de sanar. No me detengo, solo respiro más profundo. Gracias por estar y de corazón si esto que estoy viviendo le sirve a alguien más, entonces ya valió la pena”.

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SourceFarándula Caliente
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