Tras el trágico fallecimiento del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en un accidente aéreo, ahora el actual primer vicepresidente, Mohammad Mokhber, será el presidente interino y asumirá las riendas del país por al menos 50 días, hasta que se realice las próximas elecciones.

De acuerdo a lo establecido en la constitución iraní, si fallece el presidente actual, de manera automática asume el puesto y las responsabilidades el primer vicepresidente de la república. Esto tras la aprobación del líder supremo, el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí.

In accordance with Article 131 of the Constitution, Vice-President Mr. Mokhber will be the head of the Executive Branch & is obliged to cooperate with the heads of the Legislative & Judiciary Branches in facilitating the election of a new president within a maximum of 50 days.

