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Stephany Abasali se quejó de su despedida del Miss Venezuela, en un video que se hizo viral Stephany manifestó su inconformidad antes de coronar a la nueva soberana de la belleza. Dijo que no le dieron la oportunidad de hablar y tener unas palabras.

“Ni un ramo de flores, una reina que dio en cuerpo y alma todo su reinado, ni una música emotiva le pusieron. Ni una última pasarela con su corona y banda, ni unas palabras de despedida, ¿qué les pasa?”, dijo Stephany.

La “noche más linda del año”, no fue precisamente la más bonita para la recién finalista del Miss Universo. Mucha gente desde anoche comenzó a hablar sobre el tema en redes sociales de lo ocurrido con “la Abasali”.

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Stephany Abasali se quejó de su despedida del Miss Venezuela

Todo el público esperaba una sección especial donde pudiera indicar su participación en el Miss Universo. Como además de estar en el reinado de uno de los concursos más importantes del país.

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Ya se había hecho viral su recibimiento en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía donde se esperaba fuera más nutrido. Este tema de Stephany pica y se extiende en las redes sociales.

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