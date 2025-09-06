Compartir

La presidenta del Instituto Municipal de Ambiente, Maykelys Molina, aseguró que el IMA se ha humanizado, gracias a las políticas públicas impulsadas por la Alcaldesa de Valencia, Dina Castillo, las cuales influyen directamente en el bienestar de la comunidad.

«Definitivamente somos un nuevo IMA, desde que usted llegó a la Alcaldía de Valencia, y la gente lo percibe así”, aseguró la presidenta del IMA, durante su participación en el programa “La Hora Dina-Mita”, moderado por la Alcaldesa de Valencia Dina Castillo, que se transmite todos los miércoles a las 3:30 pm.

Un nuevo IMA

Al respecto, indicó que “las Jornadas Móviles de Atención que hemos dispuesto en la ciudad, conjuntamente con la Dirección de Hacienda, son una consecuencia de esa gestión comunitaria que usted lleva adelante, y nos hemos dado cuenta, en esta cuarta jornada instalada en la Av. Sesquicentenaria, de que la gente se siente atendida en su comunidad, y además conocen y cumplen con sus deberes formales».

Refirió que también han detectado que muchos ciudadanos desconocen todos los servicios y áreas que abarca y atiende el Instituto para beneficio de la ciudad. «Además de recolectar los desechos sólidos y vegetales de la ciudad, el Instituto Municipal de Ambiente también, reforesta espacios urbanos.

Realiza podas de árboles en sitios públicos y privados, nunca talamos, sólo hacemos podas controladas, sí y sólo sí son necesarias, o el árbol está originando algún peligro a la comunidad en la cual se encuentra», indicó Molina.

Agregó que también realiza jornadas de educación ambiental, visitas a escuelas, liceos y centros educativos; otorga certificados de visto bueno ambiental para el sector comercial y de construcción; regula y supervisa lo concerniente al aprovechamiento de los recursos naturales en el Municipio, y aplica sanciones administrativas y/o judiciales a quienes infrinjan las disposiciones establecidas en el ordenamiento ambiental de Valencia.

NO DEJES DE LEER AHORA: Valencianos beneficiados con entrega de ayudas sociales en Bello Monte

«Es primera vez que este Instituto tiene esa cercanía con la gente, y no sólo se trata de recorrer las comunidades con los camiones recolectores de basura y limpiar la ciudad: estamos proyectando una gestión que si llega a la gente, tal y como lo ha instruido el Presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacava y la alcaldesa de Valencia Dina Castillo», concluyó Maykelis Molina.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas