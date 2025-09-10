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El Ingreso Contra la Guerra Económica de septiembre 2025 se estará pagando próximamente. Los empleados públicos serían los primeros en cobrarlo. Este se estaría pagando ya a mediados de este mes.

Un total de 120 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela, se estaría pagando, esto sería un monto probable. Cerca de 18.720 estarían cobrando los empleados públicos este mes según lo estipulado.

Ingreso contra la Guerra Económica de septiembre 2025

Mientras que los jubilados estarían cobrando en el mes de septiembre un monto cercano a 17.472 bolívares. Recordemos que este sector del país cobra 112 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

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Los pensionados tendrían un monto que recibir que estaría cercano a los 7.800 bolívares. Este sector es el último en la escala de la bonificación contra la Guerra Económica. También reciben el monto de los 130 bolívares de la pensión de octubre.

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