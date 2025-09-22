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Una motorizada perdió la vida en la Variante tras chocar contra una camioneta, informó Invialca. La colisión vial se registró hoy lunes 22 de septiembre aproximadamente a las 11:00 a.m. en el kilómetro 13 de la Variante Yagua – San Diego.

El incidente ocurrió cuando la dama que se desplazaba en su motocicleta colisionó con una camioneta pickup. Como resultado del impacto, la conductora de la moto lamentablemente perdió la vida en el lugar del suceso.

Motorizada perdió la vida en la Variante

Tras el accidente, equipos de Operaciones Viales y organismos de seguridad se movilizaron de inmediato a la zona donde activaron un dispositivo de seguridad. Para resguardar el área del suceso.

Implementando un cierre parcial del tráfico para permitir que las autoridades pertinentes realizaran el levantamiento del cuerpo. Así como el retiro de los vehículos involucrados en el hecho.

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