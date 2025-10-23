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Motorizado arrolló a un hombre en Puerto Cabello y ambos quedan lesionados

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Motorizado arrolló a un hombre en Puerto Cabello
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Un motorizado arrolló a un hombre en Puerto Cabello y ambos quedaron lesionados. El hecho ocurrió en la mañana de hoy jueves 23 de octubre de 2025, cerca del centro comercial Puerto Cabello.

Luis Gómez, se desplazaba en su motocicleta Bera color negro, identificada con la placa AI2N5H cuando impactó a Luis Coiman, este se encontraba cruzando la avenida. Ambos cayeron al pavimento con lesiones.

Enseguida las personas que transitaban por el lugar avisaron a las autoridades mediante los números de emergencia. Paramédicos del servicio de emergencia 0800 Bigote llegaron al lugar para prestar la atención debida.

Motorizado arrolló a un hombre en Puerto Cabello

Ambos fueron trasladados al Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello. En el lugar de los hechos estuvieron comisiones de la Policía Municipal de Puerto Cabello como de la Policía de Carabobo.

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Se hace un llamado a los conductores a cumplir con las normas impuestas por el INTT. Manejar a una velocidad moderada, como circular por un solo canal. Si eres motorizado porta el casco y la indumentaria adecuada.

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