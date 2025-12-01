PortadaSucesos

Motorizado chocó contra una vaca en el Zulia y perdió la vida

By Danny Valdiviezo
0
79
Motorizado chocó contra una vaca en el Zulia
Foto: Referencial.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Un motorizado chocó contra una vaca en el Zulia y murió en la avenida Intercomunal de Cabimas. Esto cercano al Liceo Militar en el sector conocido como El Suiche, quedó identificado como Gabriel Vergara. El hecho ocurrió el sábado 29 de noviembre en horas de la noche.

Vergara sufrió fuertes lesiones producto del impacto con el animal el cual se encontraba parado en la avenida. Este fue llevado a un centro de salud de inmediato pero perdió la vida horas después del ingreso.

Motorizado chocó contra una vaca en el Zulia

El sujeto se encontró de frente con el animal quedando malherido en la arteria vial. La vaca también murió producto del impacto que sufrió con la moto. Al parecer este no vio a la misma cuando estaba en la vía.

La avenida es conocida ya que siempre se encuentran animales en la zona, como caballos o vacas. Hace unas semanas un sujeto perdió la vida también al chocar contra un ganado en una avenida de Tucupita en Delta Amacuro.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Sigue la búsqueda del sujeto desaparecido en la montaña de Vigirima

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceÚltimas Noticias
Artículo anterior
¿Se necesita cita para renovación de cédula de tercera edad?, esto dijo el Saime
Artículo siguiente
Nacieron dos leones blancos en el Zoológico de Maracay
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes