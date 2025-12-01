Compartir

Un motorizado chocó contra una vaca en el Zulia y murió en la avenida Intercomunal de Cabimas. Esto cercano al Liceo Militar en el sector conocido como El Suiche, quedó identificado como Gabriel Vergara. El hecho ocurrió el sábado 29 de noviembre en horas de la noche.

Vergara sufrió fuertes lesiones producto del impacto con el animal el cual se encontraba parado en la avenida. Este fue llevado a un centro de salud de inmediato pero perdió la vida horas después del ingreso.

Motorizado chocó contra una vaca en el Zulia

El sujeto se encontró de frente con el animal quedando malherido en la arteria vial. La vaca también murió producto del impacto que sufrió con la moto. Al parecer este no vio a la misma cuando estaba en la vía.

La avenida es conocida ya que siempre se encuentran animales en la zona, como caballos o vacas. Hace unas semanas un sujeto perdió la vida también al chocar contra un ganado en una avenida de Tucupita en Delta Amacuro.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas