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Recientemente, Yohn Rodríguez, un motorizado de 25 años, fue detenido en la urbanización Antonio José de Sucre de Carora luego de ignorar la voz de alto de un funcionario de la Policía del estado Lara.

Su infracción incluyó transportar a tres personas en la motocicleta, además de no contar con la documentación del vehículo. Por estas razones, quedó privado de libertad y el caso pasó a manos del Ministerio Público. Así lo informó el Fiscal General de la República Tarek William Saab.

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Este hecho ocurre en el marco de la campaña nacional «Si enciendes tu moto, no pagues tu vida», impulsada por el Ministerio Público, que busca crear conciencia sobre la importancia de respetar las señales de tránsito y el uso obligatorio del casco para proteger vidas.

Las autoridades han reforzado su presencia en Carora para garantizar el cumplimiento de estas normas, recordando que las faltas no solo serán multadas, sino también sancionadas con la detención si persisten conductas riesgosas.

Este caso es un llamado para todos los motorizados a reflexionar: la seguridad vial no es un juego, y la irresponsabilidad puede costar vidas. Cumplir con las normas no solo protege tu integridad sino la de quienes te acompañan y los demás en la vía. ¡Cuida tu vida y la de todos!

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